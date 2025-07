Marion Rousse, la grande décision pour «gagner de l’argent» !

Aujourd’hui, Marion Rousse a la possibilité de pouvoir vivre facilement de sa passion, le cyclisme. Mais voilà qu’il y a quelques années, c’était loin d’être le cas pour la compagne de Julian Alaphilippe, elle qui était pourtant professionnelle dans son sport. Pour Marion Rousse, il était alors impossible de vivre convenablement et c’est pour cela qu’elle a pris une grande décision.

Interviewée par Liv Cycling France, Marion Rousse est revenue sur sa carrière dans le cyclisme. Celle qui est aujourd’hui consultante sur France Télévisions a alors confié la décision importante qu’il a fallu prendre pour gagner de l’argent. « J’ai commencé la vélo à l’âge de 6 ans et puis j’ai gravi les échelons au fur et à mesure des années. J’ai été en équipe de France dès 15 ans. Ensuite, j’ai été à la FDJ, FDJ Suez à l’heure actuelle, je suis devenue championne de France élite et espoir et ensuite je suis passée chez Lotto Soudal », a d’abord confié Marion Rousse .

« Ça me permettait de rester dans le milieu que j’aimais et de gagner de l’argent »

Et ensuite, elle a ajouté : « Malheureusement, à mon époque, on n’était pas payée à faire du vélo et donc j’ai arrêté à l’âge de 25 ans ma carrière parce qu’il fallait que je trouve un travail pour gagner ma vie. Et puis on m’a proposé ce rôle de consultante qui m’a plu et je me suis dit que ça me permettait de rester dans le milieu que j’aimais et de gagner de l’argent ».