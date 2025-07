Cyclisme - Mercato : Evenepoel jette un nouveau pavé dans la mare

A l'occasion de la journée de repos, Remco Evenepoel a dressé un bilan de son début de Tour de France et évoqué ses perspectives pour la suite. Non sans jeter un nouveau pavé dans la mare concernant son avenir. Explication.

« Hier, il y avait trois Visma et moi j'étais seul »

Evenepoel a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je pense que les étapes des Pyrénées vont être hyper importantes, pour moi et pour l’équipe, mais elles vont être dures, malheureusement. Comme l’année passée, les équipes Visma et UAE sont trop fortes pour qu’on puisse faire quelque chose avec notre équipe. On a vu hier, à un moment donné, il y avait trois Visma, et moi j’étais seul. Il y a Valentin qui était revenu, puis il a lâché avec la bordure. Il y avait aussi deux RedBull, des UAE, donc c’est clair que je serai souvent isolé. Je vais devoir utiliser ma tête et être malin dans les finals. Prendre de bonnes décisions va être super important. En ce qui me concerne, je vais laisser Jonas et Tadej jouer leur jeu. Je choisirai le moment où mes jambes se sentent bien. C'est bien pour nous qu'ils soient concentrés l'un sur l'autre et non sur nous ».