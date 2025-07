Tour de France : Marion Rousse lâche France Télévisions !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières années, Marion Rousse est devenue l'un des visage du cyclisme en France. Il faut dire que l'ancienne cycliste professionnelle cumule les rôles importants et jongle entre son poste de commentatrice sur France Télévisions et celui de directrice du Tour de France Femmes. Une double casquette qui va d'ailleurs la contraindre à lâcher Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert pour les deux dernières étapes de la Grande Boucle masculine.

Présente aux commentaires de toutes les épreuves cyclistes diffusées sur France Télévisions depuis 2017, Marion Rousse a pris une place très importante au cœur du vélo français. Et pour cause, elle combine sa fonction de commentatrice à celle de directrice du Tour de France Femmes depuis 2021. Et cette année, cette double casquette va la forcer à faire un choix.

Marion Rousse va rater les deux dernières étapes du Tour de France Et pour cause, contrairement aux années précédentes, le grand départ du Tour de France Femmes ne se fait pas dans la foulée de l'épreuve masculine. En effet, la Grande Boucle féminine s'élancera de Vannes le 26 juillet tandis que les hommes arriveront à Paris le lendemain. Par conséquent, Marion Rousse devra céder sa place aux commentaires sur France Télévisions pour les deux dernières étapes du Tour masculin. Celle entre Nantua et Pontarlier, mais surtout, celle dans les rues de Paris qui verra notamment les coureurs passer par Montmartre. La compagne de Julian Alaphilippe sera en effet concentrée sur l'organisation et le déroulement de la Grande Boucle féminine.