Marion Rousse : Sa grande douleur !

Depuis 2017, Marion Rousse est devenue consultante France Télévisions pour toutes les épreuves cyclistes diffusées sur les chaînes du service public. Elle est donc aux commentaires du Tour de France aux côtés de Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert avec une expertise désormais reconnue. Et pour cause, ancienne cycliste professionnelle, Marion Rousse raconte la façon le coureurs souffrent sur leur vélo en course.

Mario Rousse raconte la façon dont elle commente le Tour « Ça aide pour essayer de prévoir les scénarios de course et comprendre ce que cela fait d'avoir mal aux jambes. C'est bien beau de commenter des courses de vélo, mais il ne faut pas oublier la douleur que cela peut provoquer. Nous c'est facile, on est assis sur notre chaise donc on a le recul nécessaire pour prendre la bonne décision. Il ne faut surtout pas oublier comme ça fait mal, le vélo », lâche-t-elle dans une interview accordée à Actu.fr avant de poursuivre.