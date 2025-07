Rupture de Marion Rousse : Son ex balance tout !

Actuellement, Marion Rousse est en couple avec le cycliste Julian Alaphilippe, mais avant ce dernier un autre amateur de vélo faisait vibrer son cœur, un certain Tony Gallopin. La commentatrice du Tour de France est restée avec le natif de Dourdan jusqu’en 2019 et il est d’ailleurs revenu sur leur rupture, qui ne s’est pas forcément bien passée.

En ce moment se déroule le Tour de France et les amateurs de vélos retrouvent donc avec bonheur les commentaires de Marion Rousse. La femme de 33 ans donne son avis sur la Grande Boucle aux côtés d’Alexandre Pasteur, Franck Ferrand et Laurent Jalabert et son expérience d’ancienne cycliste professionnelle est un vrai plus pour France Télévisions.