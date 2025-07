Marion Rousse : Les rencontres incroyables avec des chefs d’Etat !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancienne cycliste professionnelle, Marion Rousse a rapidement arrêté sa carrière pour se reconvertir dans les médias. La voilà aujourd’hui consultante sur France Télévisions, mais pas seulement… Egalement directrice du Tour de France femmes, la compagne de Julian Alaphilippe connait une seconde carrière exceptionnelle. De quoi lui donner l’opportunité de faire d’incroyables rencontres.

Marion Rousse en a connu des épreuves au cours de sa carrière. Ayant dû se battre pour devenir cycliste professionnelle, celle qui a été championne de France a toutefois rapidement arrêté pour des raisons financières. Pas question toutefois de s’éloigner du cyclisme pour la compagne de Julian Alaphilippe. Marion Rousse est ainsi devenue consultante, devant se faire une place au milieu d’un milieu très masculin. Et elle y est parvenue à merveille, d’abord sur Eurosport et désormais sur France Télévisions, où elle est également devenue présentatrice. Et comme si ça ne suffisait pas, là voilà depuis quelques années maintenant directrice du Tour de France femmes.