Tour de France : Le coup de pression pour Marion Rousse !

Cela fait maintenant une semaine que l’on peut retrouver Marion Rousse aux commentaires du Tour de France sur l’antenne de France Télévisions. Alors que cela fait maintenant quelques années que la consultante remplit cette mission, la compagne de Julian Alaphilippe reconnait toutefois qu’il existe une certaine pression autour de la Grande Boucle. Il faut dire que le Tour n’est pas un événement comme les autres.

« On a une pression particulière »

Dans un entretien accordé à actu.fr, Marion Rousse a raconté la pression qui l’accompagne durant le Tour de France. La consultante pour France Télévisions a ainsi fait savoir : « Le Tour, c'est la plus belle course au monde. On a une pression particulière. C'est un événement sportif, mais c'est bien plus encore : la caravane, les spectateurs et téléspectateurs, l'accessibilité des champions. C'est magique. C'est une course particulière. Une pression supplémentaire ? On parle à des millions de téléspectateurs. Nous aussi, on doit être performants. On a une petite pression sur les épaules, et puis de l'émotion, de l'excitation avant un grand départ ».