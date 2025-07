Pogacar - Vingegaard : La fake news sur le Tour de France !

Ce lundi, les coureurs du Tour de France avaient droit à leur premier jour de repos après plus d’une semaine de compétition. Une journée que Ben Healy a passé en tant que leader de la Grande Boucle. En effet, ce dimanche, Tadej Pogacar a perdu son maillot jaune au profit de l’Irlandais. A ce propos, Jonas Vingegaard a souhaité rétablir une vérité.

« Non, ce n'est pas la raison pour laquelle on a attaqué »

Alors que la Visma Lease a Bike avait donc tout intérêt à ce que Tadej Pogacar conserve son maillot jaune, Jonas Vingegaard a toutefois démenti avoir fait rouler son équipe avec cet objectif en tête. En effet, dans des propos rapportés par L’Equipe, le Danois a assuré : « Si on voulait que Pogacar conserve le maillot jaune ? Non, ce n'est pas la raison pour laquelle on a attaqué. Nous avons attaqué pour essayer de mettre la pression sur Pogacar et l'équipe UAE. Bien sûr, s'il était resté en jaune, il aurait dû faire le podium protocolaire tous les jours, ce qui prend un peu d'énergie. Mais on ne pensait pas à ça, on s'en tenait juste à notre propre plan, qui était de les mettre sous pression ».