Marion Rousse : Son nouveau partenaire est annoncé !

Depuis quelques années, la notoriété de Marion Rousse ne cesse de grandir dire. Il faut dire qu'elle est désormais l'un des visages du cyclisme en France et l'une des plus ferventes militantes du développement du sport féminin. C'est la raison pour laquelle Marion Rousse vient d'annonce un nouveau partenariat avec la marque Liv, premier fabricant de vélos pour femmes.

«Cette année, j’ai le plaisir de devenir ambassadrice Liv»

« J’ai aimé également que Liv soit partenaire du Tour de France femmes dès la première année et parraine le maillot blanc de la meilleure jeune. Donc Liv a toujours été impliqué dans le cyclisme féminin et je trouvais que c’était un super beau parallèle de pouvoir rouler sur la marque qui aide tant le cyclisme féminin, notamment grâce à son équipe World Tour. Cette année, j’ai le plaisir de rouler sur le Lanma Advances SL 0, qui est le tour dernier, sorti de la collection chez Liv. Dès les premiers coups de pédale, ce qui m’a plu, c’est que le vélo est très léger et pourtant, il est super rigide. Je n’ai plus un super haut niveau, mais ça me fait plaisir d’avoir un vélo haut de gamme et de pouvoir me faire plaisir quand j’ai l’impression de rouler un peu vite », ajoute Marion Rousse.