Cyclisme - Tour de France : Il note un changement important chez Pogacar...

A l'occasion de sa chronique pour cyclismactu.net, Cyrille Guimard, l'ancien directeur sportif de Bernard Hinault et Laurent Fignon, a livré son analyse au sujet des trois prétendants principaux au maillot jaune, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel, pointant notamment un changement notoire chez le champion slovène.

« Pogacar doit courir à l'économie tous les jours »

Cyrille Guimard a ainsi déclaré : « Faut-il s'inquiéter pour Pogacar en constatant qu'il n'a pas pu sortir Vingegaard de sa roue ? Non, c'est ce qui me rassure moi (rires) ! Pourquoi faire des efforts ? Les efforts qu'il a faits, ça a été pour aller chercher des bonifs, quelques secondes à droite, quelques secondes à gauche. Mais il l'a fait sur deux coups de pédale, c'est-à-dire sans se rentrer dedans, même sur l'étape de lundi au Mont-Dore. Il a attaqué à un moment où ça commençait un petit peu à l'énerver, où il fallait un petit peu remettre les choses dans l'ordre. Mais il a fait quoi ? Il a fait 800 mètres et puis il s'est rassis, Vingegaard était bien content d'ailleurs. Et ça a permis à Lenny Martinez de pouvoir rouler devant Pogacar. Pour revenir à Pogacar, en tout, il a fait deux kilomètres d'effort depuis le début, indépendamment du chrono bien sûr ». Pour Guimard, Pogacar a clairement gagné en maturité dans sa manière de courir, et cette gestion optimale de ses efforts comptera en montagne, alors qu'il pourrait avoir plusieurs équipes contre lui : « Je pense que s'il continue à courir comme il court, en défense et non pas en attaque - l'attaque, elle viendra toute seule naturellement - Pogacar est bien parti. Une chose est certaine, il ne faut pas qu'il ait un jour sans. Pour ne pas avoir un jour sans, il faut qu'il coure à l'économie TOUS les jours ».