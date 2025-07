Cyclisme - Mercato : « Un transfert pour Remco ? C'est peut-être possible »

Alors que Remco Evenepoel aborde aujourd'hui un nouveau test en haute montagne sur le Tour de France, son transfert en fin de saison à la Red Bull-Bora-Hansgrohe semble se profiler. Au point qu'il a été reconnu comme possible par le patron de l'équipe allemande, Ralph Denk.

« Les équipes Visma et UAE sont trop fortes pour qu’on puisse faire quelque chose avec notre équipe »

Dans son projet maillot jaune, Remco Evenepoel ne cache plus que la faiblesse de son équipe Soudal-Quickstep dans les Grands Tours constitue un obstacle supplémentaire, comme il l'a clairement exprimé il y a quelques jours : « Je pense que les étapes des Pyrénées vont être hyper importantes, pour moi et pour l’équipe, mais elles vont être dures, malheureusement. Comme l’année passée, les équipes Visma et UAE sont trop fortes pour qu’on puisse faire quelque chose avec notre équipe. On a vu hier, à un moment donné, il y avait trois Visma, et moi j’étais seul. Il y a Valentin qui était revenu, puis il a lâché avec la bordure. Il y avait aussi deux RedBull, des UAE, donc c’est clair que je serai souvent isolé. Je vais devoir utiliser ma tête et être malin dans les finals. Prendre de bonnes décisions va être super important. En ce qui me concerne, je vais laisser Jonas et Tadej jouer leur jeu. Je choisirai le moment où mes jambes se sentent bien. C'est bien pour nous qu'ils soient concentrés l'un sur l'autre et non sur nous ».