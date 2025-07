Cyclisme : Vingegaard a-t-il eu raison d'attendre Pogacar ? La réponse

A cinq kilomètres de l'arrivée de la onzième étape disputée ce mercredi et arrivant à Toulouse, Tadej Pogacar a été victime d'une chute au coeur de la bataille, alors qu'il n'était qu'une quinzaine dans le peloton maillot jaune. Jonas Vingegaard a alors pris la décision d'attendre le champion slovène alors qu'il pouvait prendre une trentaine de secondes à son rival. A-t-il bien fait ? Analyse.

« Quand on a appris sa chute, je suis allé parler à Jonas qui m'a répondu ''on l'attend'' ».

C'est Ben Healy, le maillot jaune, qui a raconté l'épisode après l'étape, dans des propos rapportés par L'Equipe : « C'est juste du respect entre coureurs. C'est un endroit de l'étape où l'on n'imaginait pas creuser des écarts de temps, donc on s'est relevé. J'aurais apprécié la même chose en retour et je pense que cela serait arrivé si j'étais tombé. Quand on l'a appris, je suis allé parler à Jonas (Vingegaard) qui m'a répondu ''on l'attend''. Il y avait un consensus ».