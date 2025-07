Cyclisme : Il a un projet maillot jaune avec un Français !

Alors que les coureurs tricolores peinent à exister au classement général sur ce Tour de France, à l'exception de Kevin Vauquelin voire de Jorgan Jegat, l'avenir pourrait s'annoncer plus favorable. L'équipe Décathlon-AG2R La Mondiale est en effet en train de mettre en place un projet pour amener un Français à la victoire finale...

Cela fait quarante ans qu'un Français n'a pas ramené le maillot jaune à Paris, Bernard Hinault étant le dernier en 1985, et ce n'est pas cette année que les choses vont changer. Sur l'édition 2025 du Tour de France , on ne trouve que trois coureurs tricolores comme sérieux prétendants au top 10 : Kevin Vauquelin , qui apparaît en grande forme et taillé pour passer la haute montagne, Jordan Jegat , qui progresse petit à petit dans l'ombre, et Guillaume Martin , toujours présent. Pour autant, aucun n'apparaît comme un vainqueur possible, ni même un candidat au podium.

« On a une pépite : Paul Seixas »

A l'occasion d'un entretien accordé à cyclismactu.net, Dominique Seyries, le patron de l'équipe française, n'a pas caché l'existence de ce projet : « Avons-nous trouvé un coureur pour remporter le Tour de France ? Oui, on l’a en tête. Il n'est pas disponible aujourd'hui ? Non, je n’ai pas dit ça. Dans nos analyses, en regardant les profils disponibles, on a validé avec nos partenaires une stratégie liée à la New Gen : détection, formation, développement… pour construire un coureur capable de gagner un Grand Tour. On a une pépite : Paul Seixas. Et c’est peut-être là une belle histoire avec Decathlon, Van Rysel et AG2R La Mondiale, de former un coureur maison capable de grandes victoires ».