Cyclisme - Tour de France : Vers une grande surprise pour le maillot jaune ?

Maillot jaune surprise du Tour de France après plusieurs raids extraordinaires, l'Irlandais Ben Healy pourrait-il créer une surprise et prolonger beaucoup plus longtemps que prévu son bail avec la tunique de leader ? Une hypothèse qui pourrait être bien moins farfelue qu'on le pense.

Alors que le peloton va aborder la haute montagne demain jeudi, avec la première étape pyrénéenne arrivant à Hautacam, Ben Healy , le solide irlandais d' EF Education First , s'avance comme un maillot jaune surprise, avec une trentaine de secondes d'avance sur Tadej Pogacar . La logique voudrait que l'Irlandais perde sa tunique demain soir au profit du Slovène.

Ben Healy a été interrogé sur cette perspective à l'arrivée à Toulouse, répondant dans des propos rapportés par L'Equipe : « C'était tellement chaotique les deux premières heures. Il fallait être extrêmement concentré. J'ai vu une opportunité avec Jonas (Vingegaard), j'y suis allé. Garder le maillot jaune dans les Pyrénées ? Ça va être difficile. Je vais me battre jusqu'au bout. Tadej (Pogacar) est tombé... on ne sait jamais ! Ça va être le feu d'artifice en tout cas. C'est absolument fou ce tourbillon avec deux jours (en jaune) incroyables. Je prends beaucoup de plaisir ».

Il passe la montagne et apparaît dans la forme de sa vie...

Pour autant, lorsque l'on regarde de près la situation, le grimpeur de poche irlandais pourrait bien surprendre. D'une part parce qu'il est tout à fait à l'aise dans la montagne, qu'il peut tout à fait franchir lorsqu'il a un coup à jouer. D'autre part, Ben Healy apparaît dans une forme exceptionnelle depuis le départ de Lille, peut-être dans la forme de sa vie. La manière dont il a broyé des coureurs de top niveau mondial dans les deux raids qu'il a accomplis, le premier pour la victoire d'étape, le second pour le maillot jaune, en dit long sur sa force et son endurance. Enfin, Healy est également très à l'aise contre-la-montre, ce qui n'est pas à négliger dès que l'on parle du maillot jaune. Autant d'éléments qui apportent du crédit à l'hypothèse que l'Irlandais gagne le maillot jaune plus longtemps que prévu...