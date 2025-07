Cyclisme - Tour de France : Que peut faire Vingegaard ?

On attendait que la première étape pyrénéenne arrivant à Hautacam soit le théâtre d'une grande bagarre entre les leaders, notamment entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. La bagarre eut bien lieu, mais elle n'a pas duré. Pogacar a terrassé son rival danois. Que peut faire désormais Vingegaard pour garder une chance ?

« Non, le Tour n'est pas fini »

En l'état, à moins d'un gros coup de moins bien de Pogacar, aucune marge de manoeuvre ne s'offre véritablement au Danois. En duel d'homme à homme, il est confirmé qu'il est largement en-dessous de Tadej Pogacar. Et autant un travail de harcèlement de son équipe Visma-Lease A Bike aurait pu être envisageable si ses lieutenants Simon Yates et surtout Matteo Jorgenson, étaient encore dans le jeu au général, mais ils ont cédé dans Hautacam. Vingegaard n'a plus réellement d'option à moins d'espérer que Pogacar ne craque en troisième semaine. En tout cas, le Slovène ne veut logiquement pas crier victoire, comme il l'a confirmé au micro de France Télévisions à l'arrivée : « C'était très dur. J'ai repensé à ma défaite en 2022 ici, mais là, j'ai gagné et j'ai l'esprit plus clair. On a bien travaillé et j'ai désormais l'avantage. Mais non, le Tour n'est pas fini. Demain on a le chrono, il faudra être très fort. Et le lendemain c'est encore plus dur. D'autres étapes sont piégeuses. Il faut rester calme, continuer sur ce rythme. On a une avance confortable mais ce n'est jamais fini ».