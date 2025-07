Alaphilippe, l’incroyable vol en plein direct !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le peloton du Tour de France avait rendez-vous avec la 14ème étape, l’une des plus dures de cette édition 2025. De terribles ascensions étaient ainsi au programme et à cela, il fallait également ajouter des conditions météorologiques difficiles. Pour les coureurs, il a donc notamment fallu se protéger du froid dans les descentes, ce qui a donné lieu à une scène insolite avec Julian Alaphilippe.

Tourmalet, Aspin, Peyresourde et enfin la montée vers Luchon-Superbagnères. Voilà le programme XXL qu’il a fallu s’avaler pour les coureurs du Tour du France ce samedi. L’enchainement des ascensions a été terrible pour certains, Remco Evenepoel, 3ème du classement général au départ de cette étape, ayant notamment abandonné. La haute montagne était donc au programme, des cols d’ailleurs montés dans la brume et descendus sur des routes mouillées par la pluies. Les conditions météorologiques étaient ainsi difficiles, ce qui a obligé les coureurs du Tour de France à se couvrir avec des vêtements plus chauds.