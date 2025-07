Marion Rousse : La proposition qui l’engage dans une bagarre !

Ce n’est que depuis peu que le cyclisme féminin profite d’une grosse exposition. Alors que cela donne la chance aux petites filles de s’identifier aux stars d’aujourd’hui, Marion Rousse n’a pas eu cette chance étant plus jeune. C’est notamment pour ça que l’actuelle directrice du Tour de France femmes a accepté ce rôle proposé par Christian Prudhomme, souhaitant ainsi se battre pour les jeunes générations.

« C’était un poste que je n’avais jamais imaginé. Déjà ça n’existait pas le Tour de France femmes avec Zwift. Et puis qu’on ait pensé à moi, ça a été un honneur. C’est Christian Prudhomme qui m’a contacté directement par téléphone. Je me souviens très bien de l’appel, il m’appelait juste pour avoir des nouvelles et au moment de raccrocher, il me dit : « Tu es peut-être au courant, mais il y a un Tour de France femmes qui va revenir, et j’aimerais que tu en sois la directrice ». Et il a raccroché », a raconté Marion Rousse pour Liv Cycling France.

« Je vais me battre pour la jeune génération »

Mais pourquoi Marion Rousse a-t-elle accepté un tel défi alors que le Tour de France femmes n’avait jamais réellement marché ? « De là, je me suis dit waouh, c’est une grosse responsabilité. Des Tour de France femmes, il y en a eu avant nous, dans les années 80, et force est de constater que ce n’était pas la bonne version puisqu’à chaque fois, on mettait la clé sous la porte. Je me suis dit là c’est l’opportunité de faire quelque chose de grand pour ne pas avoir de retour en arrière. J’ai vraiment pris mes responsabilités et j’ai dit je vais me battre pour la jeune génération et que les petites filles, elles, puissent imaginer un jour elles aussi participer à la plus belle course au monde », a-t-elle révélé, Marion Rousse voulant donc se « battre pour la jeune génération ».