Dopage : La grave accusation contre Marion Rousse et son partenaire !

Présente aux commentaires du Tour de France sur France Télévisions aux côtés de Laurent Jalabert depuis 2017, Marion Rousse a vu sa cote de popularité grimper en flèche ces dernières années. Mais pas auprès de tout le monde. L'ancien présentateur du JT de France 2, Bruno Masure, n'est pas tendre à l'égard des voix de la Grande Boucle, ne manquant pas de porter de grosses accusations.

Alors que l'édition 2025 du Tour de France bat son plein, France Télévisions réalise comme souvent d'excellentes audiences notamment grâce à son duo d'experts aux commentaires à savoir Laurent Jalabert et Marion Rousse qui épaulent Alexandre Pasteur. Mais alors que la popularité des deux anciens cyclistes semblent très importantes, Bruno Masure a en revanche beaucoup de reproches à leur faire. L'ancien présentateur du JT de 20h sur France 2 est un grand amateur de cyclisme, mais il regrette que ni Marion Rousse ni Laurent Jalabert n'évoque les soupçons de dopage concernant certains coureurs à l'image de Tadej Pogacar dont les performances suscitent les doutes de nombreux observateurs. Et Bruno Masure va même plus loin en qualifiant Laurent Jalabert de « dopé non repenti ».

Bruno Masure fracasse les commentateurs du Tour de France « Mes souvenirs remontent à très loin, j'avais dans les 15 ans, vers 1962, les grandes années Anquetil, j'aimais sa classe et sa nonchalance. Chez moi, pas de télévision et je pense qu'alors la course n'était pas ou quasiment pas diffusée. J'écoutais les étapes de montagne à la radio en suivant le parcours sur une carte Michelin ! Autre époque ! Il fallait avoir beaucoup d'imagination J'ai eu le privilège de suivre une étape de montagne à l'arrière d'une moto. Mon souvenir, c'est le bruit lancinant des dizaines de dérailleurs émanant du peloton groupé : une vraie symphonie que l'on n'entend jamais car les reporters sur les motos n'arrêtent jamais de jacter ! Lors d'une descente, dans un virage, je me suis penché du mauvais côté ( je n'avais jamais mis les fesses sur une moto !) et on est tombé ! Heureusement qu'on a pu repartir très vite car ça aurait pu provoquer une belle pagaïe, voire une catastrophe ! Mon "chauffeur" était (assez) furax ! », écrit-il dans une chronique pour le site cyclisme-dopage.com, avant d'être très virulent à l'égard des commentateurs d'aujourd'hui, à commencer par Laurent Jalabert.