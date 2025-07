Cyclisme - Tour de France : Pogacar ? Vingegaard lâche une bombe !

A l’occasion de la conférence de presse de son équipe Visma-Lease A Bike lors de la deuxième journée de repos, Jonas Vingegaard a littéralement lâché une bombe dans sa lutte avec Tadej Pogacar pour le maillot jaune, une bombe qui pourrait fortement animer la troisième semaine de ce Tour de France...

Alors que le peloton va entamer la troisième semaine du Tour de France, Tadej Pogacar apparaît clairement promis au maillot jaune, et personne n’imagine possible un renversement de situation. Jonas Vingegaard monte certes en régime depuis trois jours, entre le contre-la-montre à Peyragudes et l’étape de Superbagnères, où il a semblé un peu plus proche de Pogacar quand bien même le Slovène a géré, mais l’écart est tel et ce dernier tellement fort qu’on ne voit pas réellement de marge de manœuvre.