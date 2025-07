«Un enchainement de l’enfer» attend Marion Rousse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement et depuis le 5 juillet dernier, Marion Rousse est sur France Télévisions pour commenter le Tour de France. Un rôle de consultante qu’elle va lâcher d’ici quelques jours pour enfiler une autre de ses casquettes. En effet, la compagne de Julian Alaphilippe va prochainement enfiler son costume de directrice du Tour de France femmes et Marion Rousse n’aura pas le temps de se reposer entre les deux événements.

Parmi toutes les casquettes de Marion Rousse, on retrouve notamment celle de directrice du Tour de France femmes. Aux commandes de l’événement depuis l’édition 2022, celle qui commente actuellement les hommes sur France Télévisions va donc diriger le peloton féminin. Le grand départ est ainsi prévu le 26 juillet de Vannes. Pour Marion Rousse, il n’y a pas de repos possible et il va ainsi falloir enchainer directement avec le Tour de France femmes.

« Tu tiens sur de la fatigue » Invitée de La Chaine Pliante sur Instagram, Marion Rousse a d’ailleurs été interrogée sur cet « enchainement de l’enfer ». A ce propos, le directrice du Tour de France femmes a alors répondu : « C’est un enchainement de l’enfer ? En fait tu tiens sur de la fatigue, tu tiens sur de l’énergie, de l’excitation. Et puis c’est un rôle très différent. Je pense que je suis plus stressée à être directrice de course. Ça implique tellement de choses, tu as la responsabilité de l’épreuve et tu as tellement peur qu’il y a quelque chose qui se passe que je suis assez concentrée pendant toute l’étape »