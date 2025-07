Tour de France : La fin du rêve, terrible annonce en direct !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du haut de ses 33 ans, Bryan Coquard en a encore sous la pédale. Au micro de RMC, le coureur de Cofidis a affirmé qu'il sera présent sur les routes la saison prochaine. De quoi lui permettre de continuer à rêver d'une victoire d'étape pendant le Tour de France entre autres, mais ce n'est pas tout. Toutefois, ses chances de succès sont moindres d'après son ressenti.

«C'est mon rêve d'inscrire deux choses à mon palmarès : être champion de France et gagner une étape du Tour»

Commençant la dernière semaine de la Grande Boucle, Bryan Coquard était l'invité de l'After Tour sur RMC. L'occasion pour lui de communiquer deux rêves qui lui tiennent à coeur d'ici le crépuscule de sa carrière. « Ce qui m'anime et me donne envie de faire du vélo, c'est mon rêve d'inscrire deux choses à mon palmarès. D'être champion de France dans ma carrière et gagner une étape du Tour. J'ai fait 2ème de ces deux choses-là. J'ai envie de me redonner encore cette chance. Les années ne tournent pas en ma faveur et donc ça ne va pas dans le bon sens ».