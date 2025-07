Cyclisme - Tour de France : Le jeu dangereux de Tadej Pogacar…

Alors qu’il tient bien en main la victoire finale dans ce Tour de France 2025, Tadej Pogacar s’est laissé aller à ouvrir un conflit avec la Visma-Lease A Bike suite à l’étape de dimanche entre Muret et Carcassonne. Au point qu’il a visiblement totalement remobilisé la formation hollandaise, comme en témoigne sa conférence de presse lors de la journée de repos.

A l’arrivée de la quinzième étape entre Muret et Carcassonne, Tadej Pogacar a lancé une salve provocatrice à l’attention de la Visma-Lease A Bike , coupable à ses yeux de ne pas avoir soutenu Jonas Vingegaard alors que ce dernier se retrouvait relégué dans un deuxième groupe suite à une chute intervenue au milieu du peloton. Pogacar avait ainsi déclaré, dans des propos relayés par le Het Laatste Nieuws : « Soudain, Wout (van Aert, ndlr) a accéléré, puis Victor (Campenaerts, ndlr) et Matteo (Jorgenson, ndlr). Je ne savais pas trop quoi penser. J'ai réduit l'écart sur Jorgenson pour qu'ils ne s'échappent pas tous. Cela a finalement un peu aidé Jonas. C'était une situation étrange ; Tim (Wellens, ndlr) et moi essayions de calmer le jeu pour qu'il puisse revenir. Si j'étais à la place de Jonas, je ne serais pas le plus heureux ce soir. Je pense toujours qu'il peut gagner le Tour ; il est deuxième au classement général et il a été en grande forme hier. Je comprends que les Visma-Lease A Bike veuillent gagner des étapes, mais ils pourraient aussi gagner le Tour. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais à la place de Jonas, je ne serais pas le plus heureux ».

Les mots très forts de Vingegaard...

Il suffit pour s’en convaincre de mesurer la réaction des Visma-Lease A Bike aujourd’hui à l’occasion de leur conférence de presse, à commencer par celle de Wout Van Aert, le capitaine de route, qui a clairement déterré la hache de guerre dans des propos relayés par cyclismactu.net : « Les mots de Pogacar ne nous affectent pas, que ce soit moi ou le groupe. Je trouve ça assez drôle qu'il dise ça… Car il était également très clair qu'UAE Emirates XRG voulait Tim Wellens dans l'échappée. Ils ont fait exactement la même chose. Et quand je repense à la situation avec Jonas, qui était retardé par la chute, je pense qu'il y avait une solution très simple. On était 25 coureurs, et on tentait tous d'attaquer pour former l'échappée. Donc si Tadej s'était juste relevé pour revenir dans le peloton où Jonas était, il aurait pu montrer un vrai fair-play. Maintenant, il se plaint de quelque chose qui n'existe pas. Nous voulions simplement jouer la victoire d'étape. Tous ceux qui étaient là à ce moment-là étaient là pour être dans l'échappée. Je pense que c'est tout à fait normal ». Hasard ou pas, Jonas Vingegaard est lui aussi apparu très remonté devant les micros, annonçant une guerre totale dans la dernière semaine, quitte à tout perdre : « Est-ce que je peux encore remporter le Tour de France ? Oui, je le pense, mais si cela s’annonce difficile et que l’écart est important. Mais la troisième semaine est toujours mon point fort sur un Grand Tour et j’ai l’impression de progresser sur ce Tour. J’ai eu deux mauvaises journées, ce qui ne m’arrive pas habituellement, mais c’est derrière moi, et je ne regarde qu’en avant. Quatre minutes, c'est un écart important, mais je m'attendais à un Pogacar aussi bon. Il est encore meilleur qu'au Dauphiné, mais l'écart n'est pas si grand que ça parce que j'ai eu deux mauvaises journées. Je suis prêt à sacrifier ma deuxième place pour tout miser sur la victoire finale ». Alors qu’elle semblait avoir accepté la domination de Pogacar, la Visma-Lease A Bike est apparue comme remobilisée ce lundi, déterminée à tout faire pour renverser le Slovène. Et à coup sûr, la déclaration de ce dernier n’y est pas étrangère.