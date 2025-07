Cyclisme - Tour de France : Le coup de vice de Pogacar à Vingegaard…

Dimanche, lors de la quinzième étape entre Muret et Carcassonne, un fait de course interne à la Visma Lease A Bike, plutôt passé à côté des écrans radars médiatiques, a été pointé du doigt par Tadej Pogacar après l’arrivée. Une manière pour le Slovène, sous couvert de prendre la défense de Jonas Vingegaard, de relancer la guerre des nerfs...

Dimanche, à l’occasion de la quinzième étape entre Muret et Carcassonne, plusieurs coureurs de la Visma-Lease A Bike , dont Wout Van Aert et Victor Campenaerts , se sont lancés dans une grande offensive alors que leur leader Jonas Vingegaard était dans un deuxième groupe suite à une chute intervenue au coeur du peloton.

Un fait de course qui n’a pas manqué d’être relevé par Tadej Pogacar à l’arrivée de la course, dans des propos relayés par le Het Laatste Nieuws : « Soudain, Wout (van Aert, ndlr) a accéléré, puis Victor (Campenaerts, ndlr) et Matteo (Jorgenson, ndlr). Je ne savais pas trop quoi penser. J'ai réduit l'écart sur Jorgenson pour qu'ils ne s'échappent pas tous. Cela a finalement un peu aidé Jonas. C'était une situation étrange ; Tim (Wellens, ndlr) et moi essayions de calmer le jeu pour qu'il puisse revenir ».

Ou comment jeter un peu d’huile sur le feu ?

Dans la foulée, le leader de l’équipe UAE Team Emirates s’est interrogé sur la tactique de l’équipe hollandaise et sur la solidité du soutien dont bénéficie le leader Jonas Vingegaard : « Si j'étais à la place de Jonas, je ne serais pas le plus heureux ce soir. Je pense toujours qu'il peut gagner le Tour ; il est deuxième au classement général et il a été en grande forme hier. Je comprends qu'ils veuillent gagner des étapes, mais ils pourraient aussi gagner le Tour. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais à sa place, je ne serais pas le plus heureux ». Si sur le fond, Tadej Pogacar n’a pas tort, il est difficile, dans le contexte de guerre médiatique ayant toujours entouré le duel entre l’équipe UAE Team Emirates et la Visma-Lease A Bike, de ne pas supposer que le Slovène ait profité de ce fait de course pour jeter un peu d’huile sur le feu au sein de la formation hollandaise. Ou comment allumer une mèche sans donner l’impression de le faire.