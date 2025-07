Décroché dès les premières pentes du Tourmalet samedi lors de la grande étape pyrénéenne, sans force, Remco Evenepoel s’est résolu à abandonner le Tour de France la mort dans l’âme, afin de ne pas compromettre la suite de sa saison. Ce nouvel échec en Grand Tour va-t-il inciter le Belge à renoncer à son rêve de maillot jaune ? Analyse.

« Finalement, tout s’écroule à nouveau... »

Quelques heures plus tard, le leader de la Soudal-Quickstep ne cachait pas sa tristesse, mais aussi son incompréhension devant son absence totale de force au micro de Sporza.be, comme relayé par cyclismactu.net : « La meilleure option était d’arrêter. En fait, c’est Klaas (Lodewyck, le directeur sportif) qui me l’a dit. Nous devons maintenant enquêter. Tout le monde sait que j’ai passé un hiver horrible, mais… Qui sait, peut-être y a-t-il quelque chose dans mon corps ? Je ne peux pas le dire. Je n’ai en fait pas pu m’entraîner du tout avant le Tour. Je ne supportais aucune intensité. Est-ce la fatigue ? Mon corps n’est-il pas assez en forme cette année ? Cela peut être n’importe quoi. En dehors du vélo, je ne me sens pas mal, mais sur le vélo, ça ne va pas. Je ne peux pas pousser comme d’habitude. J’aurais pu arriver avec un gruppetto, mais qui sait, cela aurait peut-être fatigué encore plus mon corps. Et je ne serais plus là en septembre. Ça a déjà été une année très difficile. J’ai dû rester longtemps loin du vélo. Je me suis entraîné pour être le plus en forme possible au départ. Mais finalement, tout s’écroule à nouveau. Encore une déception ».