Cyclisme - Tour de France : «Vingegaard n'est pas au niveau»

Alors que Jonas Vingegaard a annoncé qu'il croyait toujours à la victoire finale dans le Tour de France, comptant sur sa montée en puissance et indiquant que l'écart de niveau le séparant de Pogacar n'était pas si grand qu'on l'imaginait, Cyrille Guimard pense pour sa part l'exact inverse...

Hier, alors que se tenait la conférence de presse de la Visma-Lease A Bike , Jonas Vingegaard a annoncé qu'il croyait toujours possible sa victoire finale dans le Tour de France, arguant notamment du fait que l'écart de niveau entre lui et Tadej Pogacar n'était pas aussi important qu'on l'imaginait et que sa montée en puissance escomptée en troisième semaine pouvait lui permettre d'espérer.

Vingegaard beaucoup plus proche de Pogacar qu'on l'imagine ?

L'écart entre le maillot jaune et le Danois est-il aussi ténu que ce dernier le pense ? Peut-il réellement lui permettre d'envisager un renversement de situation en troisième semaine, qui dit-on convient mieux à son profil de coureur endurant ? Selon Cyrille Guimard, qui a été interrogé à l'occasion de sa chronique pour cyclismactu.net, il n'en est rien. Et c'est même au contraire, l'exact inverse. Selon l'ancien directeur sportif de Bernard Hinault et Laurent Fignon, et ancien sélectionneur de l'équipe de France, Vingegaard n'est désormais plus dans la même cour que Pogacar.