Cyclisme - Tour de France : Vingegaard joue toujours le jaune ? Pour lui, c'est du vent

Alexandre Higounet

A l'occasion de la conférence de presse de la Visma-Lease A Bike lors de la journée de repos, Jonas Vingegaard a annoncé qu'il était toujours déterminé à renverser le table pour le maillot jaune et qu'il était prêt à faire all in pour cela. Pour Cyrille Guimard, la réalité est toute autre...

Lundi, à l'occasion de la conférence de presse de la formation Visma-Lease A Bike lors de la seconde journée de repos, Jonas Vingegaard a créé l'événement en annonçant qu'il n'avait pas du tout renoncé au maillot jaune malgré ses 4 minutes de retard sur Tadej Pogacar et qu'il était prêt à tout risquer pour prendre l'avantage : « Est-ce que je peux encore remporter le Tour de France ? Oui, je le pense, mais si cela s’annonce difficile et que l’écart est important. Mais la troisième semaine est toujours mon point fort sur un Grand Tour et j’ai l’impression de progresser sur ce Tour. J’ai eu deux mauvaises journées, ce qui ne m’arrive pas habituellement, mais c’est derrière moi, et je ne regarde qu’en avant. Quatre minutes, c'est un écart important, mais je m'attendais à un Pogacar aussi bon. Il est encore meilleur qu'au Dauphiné, mais l'écart n'est pas si grand que ça parce que j'ai eu deux mauvaises journées. Je suis prêt à sacrifier ma deuxième place pour tout miser sur la victoire finale ».

« Sauf accident ou maladie pour Pogacar, oui, le classement général est plié » et tout le monde le sait Si Jonas Vingegaard appuie sa conviction sur le fait qu'il monte clairement en puissance au fil des jours et qu'il est en général à son meilleur en troisième semaine, ce qui n'est pas forcément le cas de son rival, faut-il réellement croire à cette volonté affichée d'en découdre ? Le leader danois, et avec lui son équipe, y croit-il vraiment ?