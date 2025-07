Cyclisme : Pogacar ? Vingegaard ne bluffait pas

A l'occasion de la conférence de presse de la Visma-Lease A Bike lors de la deuxième journée de repos du Tour de France, Jonas Vingegaard avait créé la surprise en affirmant qu'il pouvait toujours gagner le Tour et qu'il allait courir pour battre Pogacar, pas pour garder sa deuxième place. C'est désormais une certitude, le Danois ne bluffait pas...

Lundi, à l'occasion de la conférence de presse de la Visma-Lease A Bike lors de la deuxième journée de repos, Jonas Vingegaard avait lancé des phrases chocs, affirmant sa conviction qu'il pouvait tout renverser en troisième semaine et qu'il allait courir pour prendre le maillot jaune à Pogacar, non pour conserver sa deuxième place. Et ce malgré ses 4 minutes de retard au classement général. Vingegaard avait alors affirmé : « Est-ce que je peux encore remporter le Tour de France ? Oui, je le pense, mais si cela s’annonce difficile et que l’écart est important. Mais la troisième semaine est toujours mon point fort sur un Grand Tour et j’ai l’impression de progresser sur ce Tour. J’ai eu deux mauvaises journées, ce qui ne m’arrive pas habituellement, mais c’est derrière moi, et je ne regarde qu’en avant. Quatre minutes, c'est un écart important, et je m'attendais à un Pogacar aussi bon. Il est encore meilleur qu'au Dauphiné, mais l'écart n'est pas si grand que ça parce que j'ai eu deux mauvaises journées. Je suis prêt à sacrifier ma deuxième place pour tout miser sur la victoire finale ».