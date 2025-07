Cyclisme - Mercato : Le départ d'Evenepoel déjà réglé ?

Cela fait plusieurs mois que la question de l'avenir de Remco Evenepoel, malgré un contrat jusqu'à fin 2026 avec la Soudal-Quickstep, est sur la table. Et ces dernières heures, un événement intervenu dans le mercato cycliste vient confirmer qu'un deal est probablement déjà dans l'air. Explication.

Un mouvement lourd de sens de Soudal-Quickstep...

Les mots lâchés par Evenepoel lors de la première journée de repos ne laissait d'ailleurs déjà qu'une faible part au doute : « Je pense que les étapes des Pyrénées vont être hyper importantes, pour moi et pour l’équipe, mais elles vont être dures, malheureusement. Comme l’année passée, les équipes Visma et UAE sont trop fortes pour qu’on puisse faire quelque chose avec notre équipe. On a vu hier, à un moment donné, il y avait trois Visma, et moi j’étais seul. Il y a Valentin qui était revenu, puis il a lâché avec la bordure. Il y avait aussi deux RedBull, des UAE, donc c’est clair que je serai souvent isolé. Je vais devoir utiliser ma tête et être malin dans les finals. Prendre de bonnes décisions va être super important. En ce qui me concerne, je vais laisser Jonas et Tadej jouer leur jeu. Je choisirai le moment où mes jambes se sentent bien. C'est bien pour nous qu'ils soient concentrés l'un sur l'autre et non sur nous ».