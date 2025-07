Cyclisme - Tour de France : Le danger potentiel que personne n'a vu venir pour Pogacar...

A l'heure où Jonas Vingegaard, qui sent qu'il est revenu au niveau de Tadej Pogacar et qu'il continue de progresser, apparaît déterminé à renverser le maillot jaune dans les deux terribles étapes alpestres, un danger, que l'on n'avait pas vu venir, pourrait se profiler à l'horizon pour le champion slovène. Analyse.

Vingegaard monte en puissance et si Pogacar sort fatigué des Alpes...

Vingegaard semble monter sérieusement en puissance lors de la troisième semaine, son point fort traditionnel, et l'hypothèse que les courbes de forme s'inversent entre les deux rivaux n'apparaît plus aussi improbable qu'il y a dix jours. Une chose est sûre, Pogacar sera attaqué dans les Alpes, comme Vingegaard l'a confirmé après le Ventoux, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je me sentais très bien aujourd’hui, donc je suis content de mes sensations, content des attaques que j’ai pu tenter. Bien sûr, je n’ai pas repris de temps, mais je retire beaucoup de motivation de cette journée. L’équipe a fait un boulot incroyable, tout le monde a tout donné, c’était vraiment un engagement total de chacun, ils ont tous été super. Alors merci à tous mes coéquipiers. Pogacar m’a suivi à chaque attaque, je l’ai suivi quand il a attaqué… donc je ne sais pas si j’ai vu une quelconque faiblesse aujourd’hui. Mais au moins, je suis motivé par les bonnes sensations que j’ai eues, et je vais continuer à tout tenter ».