Cyclisme - Tour de France : Danger sur Tadej Pogacar !

Alexandre Higounet

A l'occasion de l'ascension du Mont Ventoux mardi, Jonas Vingegaard a apporté la démonstration que non seulement lui et son équipe Visma-Lease A Bike étaient toujours déterminés à courir pour le maillot jaune, mais aussi qu'il était désormais revenu au même niveau que Tadej Pogacar, alors qu'il a toujours été très fort en troisième semaine. Une zone de danger s'ouvre pour le maillot jaune alors que deux terribles étapes alpestres se profilent.

Si elle n'a pas eu de conséquence sonnante et trébuchante au classement général, l'ascension du Mont Ventoux mardi s'est avérée très riche d'enseignements dans la lutte pour le maillot jaune entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, alors que se profilent deux terribles étapes alpestres à l'horizon, entre le triptyque Glandon-Madeleine-La Plagne jeudi et l'effrayante montée du col de la Loze vendredi (après plusieurs cols exigeants comme le col des Saisies ou le col du Pré) dans laquelle le Slovène avait explosé il y a deux ans.

Prête à tout plaquer ? La grande annonce de Marion Rousse ! https://t.co/qpVI484rFI — le10sport (@le10sport) July 23, 2025

Vingegaard a repris confiance dans le Ventoux La montée du Ventoux a en effet montré que Vingegaard avait une réelle détermination à lutter jusqu'au bout pour le maillot jaune, qu'il était loin d'avoir renoncé à détrôner Pogacar malgré ses 4 minutes de retard. D'autre part, elle a apporté la preuve que le Danois était désormais revenu au niveau de son rival. Et quand on sait que Vingegaard monte en puissance dans les Grands Tours et qu'il n'est jamais aussi fort qu'en troisième semaine (à l'exception de l'an dernier où il n'avait pas eu de réelle préparation), l'hypothèse qu'il prenne le dessus dans les Alpes ne peut être écartée. D'autant que la confiance est désormais totalement revenue dans le camp Vingegaard.