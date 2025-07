Marion Rousse : L'annonce sur son passé...

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présente sur tous les fronts entre son rôle de consultante pour France Télévisions et celui de directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse a un emploi du temps bien chargé, notamment cet été. Cependant, l'ancienne cycliste professionnelle refuse de se plaindre rappelant que dans sa famille, personne ne le faisait malgré des conditions de travail difficile.

«J’ai été élevée dans une famille où, même si le soir, il rentrait et avait mal au dos, et ne se plaignait jamais»

« J’ai été élevée dans une famille où, même si le soir, il rentrait et avait mal au dos, et ne se plaignait jamais… Donc je pense que je n’ai pas du tout à me plaindre et je mesure la chance que j’ai de pouvoir commenter les plus belles courses au monde et d’être directrice de la plus belle course au monde pour le cyclisme féminin », ajoute Marion Rousse, qui va donc prochainement quitter la cabine de commentaires de France Télévisions afin de rejoindre la Bretagne, terre du Grand Départ du Tour de France Femmes.