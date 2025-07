Prête à tout plaquer ? La grande annonce de Marion Rousse !

Après avoir fait partie du peloton professionnel, Marion Rousse le dirige aujourd’hui lors du Tour de France femmes. En effet, depuis l’édition 2022, la compagne de Julian Alaphilippe est aux commandes. Un rôle qu’elle prend énormément à coeur afin de développer le cyclisme féminin. Mais jusqu’à quand Marion Rousse va-t-elle rester à cette position ? La principale intéressée a livré une réponse à ce sujet.

Entre Marion Rousse et le Tour de France femmes , c’est parti pour durer encore un moment. En effet, la compagne de Julian Alaphilippe n’a clairement pas prévu de quitter ses fonctions dans l’immédiat comme elle l’a fait savoir dans le podcast 100% Vélo de Ouest France : « Je m’imagine tenir ce rôle longtemps ? Je ne me pose pas la question. Je ne m’imagine pas l’arrêter. Ce qui était le plus important pour nous c’est de se dire quand on a fait la première édition que le Tour de France femmes il fallait qu’il existe encore dans 100 ans. Je serais certainement plus à la tête dans 100 ans, mais ça montre que la course va bien. Je n’ai pas du tout envie d’arrêter pour l’instant, ce n’est pas une question que je me pose ».

« Dans 5 ans, je ne sais pas où je vais être »

A propos de son avenir, Marion Rousse avait d’ailleurs précédemment expliqué : « Mon avenir ? Je n’ai jamais eu d’ambitions. Je ne fonctionne pas comme ça. Je ne me dis pas dans 5 ans j’ai envie d’arriver à ça. Je ne fonctionne pas comme ça parce que justement de me dire que dans 5 ans j’ai envie d’être à ce poste là, c’est me mettre des limites et je n’ai pas envie de me mettre des limites. Je trouve que c’est aussi une question de sensations, de ressentir les choses, des opportunités aussi qui s’offrent à toi et d’être aussi en accord avec ce que toi tu es vraiment. Je pense que j’arrive à durer dans le métier parce que je ne joue pas de rôle et les décisions que je peux prendre, c’est ce que je suis vraiment. Quand tu ne joues pas de rôle, tu dures beaucoup plus sur la durée. C’est pourquoi je ne me fixe pas d’objectif, dans 5 ans, je ne sais pas où je vais être, mais j’ai toujours la même passion qui m’anime. On verra où ça nous mène ».