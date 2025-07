Tour de France : Alaphilippe a échappé au pire !

Ce dimanche, Julian Alaphilippe a vécu une étape particulière sur le Tour de France. Arrivé 3ème à Carcassonne, le Français a levé les bras en pensant avoir gagné. Expliquant se sentir « comme un c*n », le compagnon de Marion Rousse peut toutefois s'estimer heureux d'être aller au bout car Alaphilippe n'est pas passé loin de l'abandon à cause d'une chute.

En battant Wout Van Aert au sprint, Julian Alaphilippe pensait avoir remporté l'étape du Tour de France qui s'est déroulée ce dimanche. Problème, le coureur de la formation Tudor n'est arrivé que 3ème, n'étant pas au courant que deux coureurs étaient donc déjà arrivés avant lui. Il faut dire qu' Alaphilippe n'avait pas pu être prévenu par radio, la sienne ne fonctionnant plus. Un couac qui s'est ajouté à la chute vécue par le double champion du monde. A terre, le coureur de la formation Tudor souffrait de l'épaule, déboitée, mais il a réussi à la remettre en place et à finir la course.

« Je me suis déboîté l'épaule, j'ai tout de suite senti que ça allait être compliqué »

Ça aurait donc pu être plus grave pour Julian Alaphilippe, qui a d'ailleurs pensé quelques secondes à l'abandon sur ce Tour de France. « Je me suis souvenu comment ils avaient fait à l'hôpital et j'ai réussi à la remettre puis je me suis battu parce que j'avais de bonnes jambes », a-t-il expliqué juste après avoir franchi la ligne d'arrivée, rapporté par L'Equipe. Invité un peu plus tard de France 2, Alaphilippe a également confié : « C'était une journée un peu folle. Je me suis déboîté l'épaule, j'ai tout de suite senti que ça allait être compliqué. J'ai fait les deux épaules donc je connais la douleur. Ça a fait un gros clac et c'est revenu dans l'ordre. Après, c'était un contre-la-montre pour revenir. J'ai senti que je ne pouvais pas mettre la main à la poche, ça va être un peu compliqué les prochains jours. Comme un con j'ai levé les mains mais il y avait des mecs devant. Ça aurait pu mieux se terminer mais j'aurais aussi pu rentrer à la maison ».