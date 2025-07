L’offre effrayante reçue par Marion Rousse !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après sa carrière de cycliste professionnelle, Marion Rousse s’est reconvertie dans les médias. Aujourd’hui aux commentaires sur France Télévisions, c’est sur Eurosport qu’elle a fait ses grands débuts. A l’époque, on n’avait ainsi pas hésité à donner sa chance à Marion Rousse alors que ça n’avait jamais été fait auparavant avec une femme. De quoi d’ailleurs effrayer un moment la compagne de Julian Alaphilippe.

Alors que Marion Rousse enfilera d’ici quelques jours sa casquette de directrice du Tour de France femmes , elle est actuellement aux commentaire de la Grande Boucle masculine sur France Télévisions. Aux côtés notamment de Laurent Jalabert , la compagne de Julian Alaphilippe fait part de toute son expertise aux téléspectateurs. Et avant d’être sur le service public, c’est avec Eurosport que Marion Rousse avait pu faire ses grand début à la télévision.

A l’occasion du podcast 100% Vélo de Ouest France, Marion Rousse est revenue sur son arrivée chez Eurosport. C’est alors qu’elle a expliqué comment cette offre reçue pour intégrer cette rédaction lui avait fait peur : « Les premières années, j’avais même eu peur d’accepter mon rôle de consultante à l’époque où j’étais avec Eurosport. Ça ne s’était jamais fait avant moi une femme qui commente du cyclisme masculin. Je me demandais si les gens étaient prêts à entendre une voix féminine et surtout je ne voulais pas qu’on dise qu’on a mis une femme car il faut un quota ».

« A partir du moment où tu mets les bonnes personnes à la bonne place, ça passe »

« J’ai mis quelques temps avant de prendre ma décision et puis finalement, j’avais fait assez de kilomètres sur mon vélo, assez galéré pour pouvoir en parler aussi bien qu’un homme. Donc je me suis lancée et je pense que ce n’est pas une question de genre. A partir du moment où tu mets les bonnes personnes à la bonne place, ça passe », a poursuivi Marion Rousse, qui a finalement eu raison de dire oui à Eurosport à l’époque.