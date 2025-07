Alaphilippe : Le calvaire révélé par Marion Rousse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, lors de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe n’est pas passé loin du drame. En effet, lors de cette course prestigieuse, le Français a été victime d’une terrible chute et le bilan a été très lourd au niveau des blessures. Après plusieurs mois, Alaphilippe a réussi à revenir à la compétition, mais voilà que physiquement et mentalement, les dégâts seraient encore là selon les dires de Marion Rousse, sa compagne.

Les chutes sont devenues le quotidien des cyclistes, mais certaines font plus que dégâts que les autres. Julian Alaphilippe peut en témoigner lui qui n’est pas passé loin du drame en 2022, lors de Liège-Bastogne-Liège. Déjà tombé à plusieurs reprises, le double champion du monde avait connu cette fois un incident beaucoup plus grave et les images de lui allongé dans le ravin faisaient froid dans le dos. Résultat : deux côtes cassées, une fracture de l'omoplate et un hémopneumothorax pour Alaphilippe.

« Ça l’a impacté physiquement mais aussi mentalement » Depuis ce Liège-Bastogne-Liège 2022, du temps est passé pour Julian Alaphilippe qui a réussi à revenir à la compétition. Mais voilà que le Français n’a jamais récupéré 100% de ses capacités. En effet, à l’occasion du podcast 100% Vélo de Ouest France, Marion Rousse, compagne d’Alaphilippe, a confié : « Il s’est pris quand même des grosses gamelles qu’on a très souvent peut-être minimisées. Je vois que la chute à Liège, je suis au quotidien avec lui, ça l’a impacté physiquement mais aussi mentalement. Et les gens passent vite à autre chose, ils ont l’impression que les champions sont des machines, mais non, les séquelles restent ».