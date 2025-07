Vainqueur de la dernière étape du Tour de France, au terme d’un combat extraordinaire avec le maillot jaune dans les rues de Montmartre, dans une ambiance dingue, Wout Van Aert a tenu à rendre hommage au panache de Tadej Pogacar, que rien n’obligeait à jouer le jeu de la victoire d’étape à Paris, quitte à prendre le risque de perdre son maillot jaune sur une chute.

La dernière étape du Tour de France dans les rues de Montmartre a comme prévu été disputée dans une ambiance extraordinaire, incitant les coureurs jouant la victoire à aller au bout d’eux-mêmes, à commencer par Wout Van Aert et Tadej Pogacar .

« Je tiens à féliciter Tadej d’avoir joué l’étape avec son maillot jaune »

Vainqueur à l’arrivée en ayant décroché le maillot jaune dans la dernière ascension de la rue Lepic, Wout Van Aert, traversé par l’émotion, a rendu un hommage vibrant au Slovène, soulignant le panache de ce dernier d’avoir pris le risque de jouer à fond la victoire d’étape alors qu’il aurait très bien pu se relever et assurer son maillot jaune sans prendre le risque d’une chute dans les petites rues pavées de Paris inondées par une pluie battante. A l’arrivée, Van Aert a ainsi lancé, dans des propos rapportés par le Het Laatste Nieuws : « C'est spécial de gagner à nouveau ici, surtout après avoir dû braver Montmartre. La pluie a rendu la course dangereuse, mais je tiens à remercier mes coéquipiers. Bien sûr, je voulais aussi gagner les vingt étapes précédentes. (rires) J'ai failli y arriver à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, tout s'est bien passé. C'était difficile de garder la foi, mais j'y suis parvenu. Je suis incroyablement fier de cet exploit. Je tiens également à féliciter Tadej d'avoir joué l'étape avec son maillot jaune. Cela rend ma victoire encore plus belle ».