Cyclisme - Tour de France : Pogacar ? Et si Vingegaard avait raté le coche…

Entre un hommage vibrant à son rival Vingegaard, exprimant entre les lignes comme un grand soulagement d’en avoir fini, et l’expression avouée d’une réelle fatigue à l’arrivée, Tadej Pogacar pourrait-il avoir terminé le Tour de France bien plus entamé physiquement qu’on ne l’imaginait ? Et si Jonas Vingegaard et les Visma-Lease A Bike n’étaient au final pas si loin du but ? Analyse.

L’image a marqué la dernière étape du Tour de France, et quand bien même elle n’a pas eu d’incidence au classement général, elle pourrait avoir des conséquences pour l’avenir : dans la dernière ascension de la rue Lepic, alors que Tadej Pogacar décrochait ses derniers adversaires et qu’on pensait qu’il allait finir seul pour gagner sur les Champs, Wout Van Aert a soudainement accéléré sa cadence de pédalage à côté du Slovène pour s’envoler inexorablement, laissant le maillot jaune à une cinquantaine de mètres au sommet de Montmartre. Oui, Pogacar a été décroché par un adversaire.

« Pour être honnête, l’étape de La Plagne a été très difficile » L’événement, au-delà de l’émotion qu’il a suscitée, est à mettre en parallèle avec le soulagement d’en finir exprimé par Pogacar à l’arrivée, comme avec le sentiment de lassitude physique qu’il a avoué dans les colonnes de L’Equipe : « Je termine avec une très bonne forme, mais mon corps a pris beaucoup de coups. Il a besoin de récupérer, car cela a été l’un des Tours les plus durs à courir pour tout le peloton. J’ai eu beaucoup de questions sur ma forme. J’ai répondu honnêtement que oui, j’étais fatigué. Peut-être qu’il y a eu un jour où je me suis senti un peu moins bien, ce qui est humain. Vous ne pouvez pas tous les jours être bien. Pour être honnête, l’étape de La Plagne a été très difficile. J’étais épuisé après la course et les gens ne m’ont pas vu aussi heureux que d’habitude. Oui, je suis fatigué. Si je ne l’étais pas après 21 jours de course, il y aurait quelque chose qui cloche ».