Tour de France : C'est terminé, Marion Rousse fait ses adieux à France Télévisions !

Alors que le Grand Départ du Tour de France Femmes est donné ce samedi, Marion Rousse est évidemment présente à Vannes, la ville d'où les coureuses vont s'élancer. Directrice de l'épreuve, la compagne de Julian Alaphilippe a donc abandonné son poste de commentatrice sur France Télévisions pour les deux dernières étapes de la Grande Boucle masculine.

Marion Rousse confirme son départ

Par conséquent, Marion Rousse ne sera pas présente aux commentaires des deux dernières étapes du Tour de France sur les antennes de France Télévisions, comme elle l'a confirmé vendredi. « J'ai l'impression qu'on était à Lille hier, c'est passé tellement vite et c'est vrai que c'est pour la bonne cause. Je pars pour la Bretagne et, demain (samedi) le Grand Départ du Tour de France Femmes », confiait-elle au micro de France 3. Laurent Jalabert et Alexandre Pasteur seront donc privés de Marion Rousse pour la fin de cette Grande Boucle.