Marion Rousse refuse une offre de France Télévisions, c’est terminé !

Présente aux commentaires du Tour de France sur les antennes de France Télévisions, Marion Rousse va devoir céder sa place dès ce samedi. Et pour cause, en plus d’être consultante sur la chaîne du service publique, elle est également directrice du Tour de France Femmes. Une fonction qui l’a donc obligé de refuser une proposition pour commenter les deux dernières étapes du peloton masculin.

C'est le grand jour pour le Tour de France Femmes dont le départ sera donné ce samedi à Vannes. En tant que directrice de l'épreuve, Marion Rousse sera bien évidemment présente. Ce qui signifie qu'elle va lâcher ses compères de France Télévisions avec lesquels elle commentait la Grande Boucle masculine. Ce vendredi, Marion Rousse commentait donc sa dernière étape pour l'édition 2025. Et pourtant, France Télévisions a tenté de la convaincre de conserver sa place pour les deux dernières étapes puisqu'elles ne seront pas en même temps que celles du Tour de France Femmes. Mais Marion Rousse a refusé.

Marion Rousse dit non à France Télévisions « Comme cela, je vais pouvoir regarder la fin du Tour hommes. France Télé avait pensé à un dispositif où je pourrais commenter à distance mais cela n’aurait pas été fluide », assure-t-elle auprès du Parisien, avant d’expliquer la façon dont elle gère sa double casquette avec son rôle de directrice du Tour de France Femmes.