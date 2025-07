Tour de France : Marion Rousse révèle une confidence XXL !

C’est ce samedi 26 juillet que le grand départ du Tour de France femmes sera donné de Vannes. Et l’une des grandes attractions de cette édition 2025 est bien évidemment la présence de Pauline Ferrand-Prévot. Championne olympique de VTT l’été dernier, la Français fait son grand retour sur route avec des ambitions XXL. Et PFP ne s’en est pas cachée auprès de Marion Rousse.

Après avoir remporté le Tour de France femmes en 2024, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma s’apprête donc à remettre son maillot jaune en jeu. C’est à partir de ce samedi 26 juillet que l’édition 2025 de la Grande Boucle va s’élancer. Le départ va être donné de Vannes pour 9 étapes avec une arrivée finale à Châtel . Quelle sera donc la cycliste qui réussira à ramener la tunique jaune au bout ? Elles sont nombreuses à prétendre à la victoire finale et parmi elles, on retrouve notamment une Française : Pauline Ferrand-Prévot . Sacrée championne olympique de VTT l’été dernier, la cycliste de la Team Visma Lease a Bike a de grandes ambitions.

Le maillot jaune après la médaille d’or pour Pauline Ferrand-Prévot ? La Française vise très haut pour ce Tour de France femmes . D’ailleurs, interrogée par Alouette, Marion Rousse , directrice de la compétition, a confié à propos de sa compatriote : « C’est même plus qu'une ambassadrice. Depuis qu'elle nous a fait l'annonce de son grand retour sur route pour venir conquérir le maillot jaune sur le Tour de France, évidemment qu’on est très heureux. Déjà, on en est fier parce que ça montre que la course donne envie à d’immenses championnes comme elle. Pauline Ferrand-Prévot, elle dépasse presque le cadre du sport ».

Pauline Ferrand-Prévot vise le maillot jaune !

« C'est vraiment devenue une icône, depuis son titre de championne olympique et sa victoire sur Paris-Roubaix, la reine des classiques. Elle ne se cache pas, elle me l’a dit : « si je reviens sur la route, c'est vraiment pour que dans les trois ans, je remporte le maillot jaune ». On la sent vraiment concentrée sur cet objectif », a poursuivi Marion Rousse concernant Pauline Ferrand-Prévot.