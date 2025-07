Tour de France - Dopage : Pogacar accusé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois impressionnant sur ce Tour de France, Tadej Pogacar écrase la concurrence avec une facilité déconcertante, qui relance évidemment les soupçons de dopage autour du Slovène. Et pour Antoine Vayer, ancien soigneur chez Festina, ce ne sont plus des doutes mais bien des certitudes puisqu'il affirme que les performances du leader de la Team UAE ne sont clairement pas normales.

Comme attendu, Tadej Pogacar survole le Tour de France. Le Slovène possède 4 minutes et 15 secondes d'avance sur son grand rival Jonas Vingegaard à cinq étapes de l'arrivée. Le Danois a été incapable de rivaliser avec le leader de la Team UAE dans les Pyrénées et n'a pas pu le sortir de se roue dans la montée du mont Ventoux mardi. Un col que les deux stars du peloton ont d'ailleurs gravi en un temps record, ce qui renforce une nouvelle fois les soupçons de dopage, notamment autour de Tadej Pogacar, déconcertant de facilité. A tel point que pour Antoine Vayer, spécialiste de la question et ancien soigneur chez Festina, il n'y a plus aucun doute concernant le Slovène dont les performances ne sont pas normales à ses yeux.

«Quelque chose ne va pas» « Quelque chose ne va pas. Ses performances ne sont pas naturelles. Parce que Pogacar n’est pas simplement plus talentueux que les autres. Il ne s’entraîne pas mieux, il n’a pas de meilleure tactique. Mais il continue de détruire tout le monde. Personne ne trouve ce qu’il fait normal. Personne ne croit en Pogacar, point final », lâche-t-il au quotidien suisse Tages Anzeiger.