Marion Rousse, la proposition qu’elle n’a pas vu venir !

Le 26 juillet, le Tour de France femmes s’élancera de Vannes, en Bretagne. Alors qu’on retrouvera la championne olympique de VTT Pauline Ferrand-Prévot au départ, il y aura également Marion Rousse aux commandes. Depuis l’édition 2022, l’ancienne championne de France est directrice de cette course. Un rôle auquel Marion Rousse ne s’attendait clairement pas.

« Je savais que j’allais le commenter mais je ne savais pas que j’allais le diriger »

Invitée du podcast 100% Vélo de Ouest France, Marion Rousse s’est confiée sur son rôle de directrice du Tour de France femmes. Expliquant comment elle s’est retrouvée à cette position, l’actuelle consultante sur France Télévisions a fait savoir qu’elle n’avait clairement pas vu venir la proposition reçue par Christian Prudhomme : « C’est vrai que je ne m’étais jamais posée la question de devenir un jour directrice du Tour de France femmes parce qu’il n’existait pas. Je ne pouvais pas l’imaginer ni même le courir un jour. En fait je n’ai pas vraiment de plan de carrière que ce soit quand on est venu me chercher pour être consultante, quand Christian (Prudhomme) m’a appelé parce c’est lui qui m’a appelé directement pour me proposer ce rôle de directrice de course. Je savais que c’était un peu dans l’air du temps de vouloir créer des épreuves féminines et heureusement. Ça faisait quelques années que j’entendais parler du Tour de France femmes. Donc je savais que j’allais le commenter mais je ne savais pas que j’allais le diriger et Christian m’a proposé ce poste ».