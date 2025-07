Tour de France : La réponse cash à Marion Rousse

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du rêve à la réalité. Championne olympique en VTT, Pauline Ferrand-Prévot a retrouvé la route cette année en remportant le Paris-Roubaix. A l’approche du coup d’envoi du Tour de France des femmes, la coureuse de Visma-Lease a Bike va pouvoir vivre le rêve interdit de son enfance dans cette épreuve. Pour la gagner comme l’espère Marion Rousse ? Ferrand-Prévot a fait une confidence.

Il y a près d’un an, Pauline Ferrand - Prévot raflait l’or olympique sur son VTT en Cross Country aux JO de Paris 2024 . Depuis, la cycliste de 33 ans a fait son retour sur route 10 ans après avoir été sacrée en France et à l’échelle mondiale avec un objectif clair : participer aux Tour des France des femmes, épreuve portée par Marion Rousse depuis 2022. La directrice générale de l’édition féminine de la Grande Boucle a indirectement poussé Ferrand - Prévot à revenir vivre un rêve de gosse qu’elle pensait seulement réservée aux hommes.

«Je voulais être un garçon parce que je voulais faire le Tour de France»

« Je me rappelle dire à ma mère quand j’étais petite que je voulais être un garçon parce que je voulais faire le Tour de France. Maintenant, c’est possible avec les femmes. Je veux y participer, c’est pourquoi j’ai fait mon retour sur les routes, pour être en mesure de faire le Tour de France ». a confié Pauline Ferrand-Prévot dans une interview diffusée sur le JT du groupe Canal. Afin de vivre au mieux cette expérience unique, la cycliste française a mis toutes les chances de son côté en optant pour une transformation physique en vue du col de la Madeleine long de 18,6KM avec un dénivelé de 8,1 % de moyenne.

« Je suis un peu plus légère que pendant les Classiques. J’ai perdu du poids car j’ai besoin d’avoir un meilleur ratio watt/kg pour les grosses montées. Le col de la Madeleine ? Ça va être une montée très longue et difficile. Je me suis entraînée spécifiquement pour ça. Je me suis entraînée en altitude aux longues ascensions ».