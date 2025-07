Marion Rousse recale France Télévisions, l’offre révélée !

C’est ce samedi 26 juillet que le départ du Tour de France femmes va être donné. Le rendez-vous est ainsi prévu à Vannes. A cette occasion, Marion Rousse a bien évidemment enfiler sa casquette de directrice de la compétition et quitter celle de consultante de France Télévisions. Mais voilà qu’elle aurait très bien pu avoir les deux en même temps, mais Marion Rousse en a décidé autrement.

Marion Rousse aurait pourtant pu cumuler les deux casquettes puisque France Télévisions avait pensé à un dispositif pour rendre cela possible. Ça n’arrivera finalement pas. Et à ce propos, Marion Rousse a expliqué auprès du Parisien : « Comme cela, je vais pouvoir regarder la fin du Tour hommes. France Télé avait pensé à un dispositif où je pourrais commenter à distance mais cela n’aurait pas été fluide ».

« Tu tiens sur de la fatigue, tu tiens sur de l’énergie, de l’excitation »

Il n’y aura donc pas de pause pour Marion Rousse qui va ainsi passer du Tour de France hommes au Tour de France femmes. Un enchainement à propos duquel elle avait dernièrement expliqué : « C’est un enchainement de l’enfer ? En fait tu tiens sur de la fatigue, tu tiens sur de l’énergie, de l’excitation. Et puis c’est un rôle très différent. Je pense que je suis plus stressée à être directrice de course. Ça implique tellement de choses, tu as la responsabilité de l’épreuve et tu as tellement peur qu’il y a quelque chose qui se passe que je suis assez concentrée pendant toute l’étape ».