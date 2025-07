La folie qui fait halluciner Marion Rousse !

Le 26 juillet dernier, le Tour de France femmes s’est élancé de Vannes. Après ces premières étapes en Bretagne, Marion Rousse a fait un bilan du début de cette édition 2025 et pour le moment, c’est un véritable carton. Un succès auquel ne s’attendait pas forcément la directrice de l’événement, hallucinant devant l’engouement autour du passage du peloton.

Invitée par Ouest France à faire le bilan du passage du Tour de France femmes en Bretagne, Marion Rousse a souligné à quel point elle ne s’attendait pas à un tel carton. « Quel bilan je tire des trois journées dans l’Ouest ? Le bilan est plus que positif. On ne s’est pas trompé en faisant confiance à la Bretagne pour ce grand départ. On savait que ça allait être un succès populaire, ça a même été au-delà de nos espérances. Le scénario de course a été fou. C’était trois jours de course réussis », a-t-elle d’abord confié.

« C’est impressionnant ce qu’on a vécu »

Directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse a ensuite expliqué : « Le public n’a jamais été aussi nombreux pour du cyclisme féminin ? Clairement. C’est impressionnant ce qu’on a vécu. Les gens ont vraiment joué le jeu. C’était la folie. On n’avait pas l’impression qu’il y ait une différence entre les hommes et les femmes. Le public breton nous a montré la plus belle facette de la Bretagne. Je crois qu’on s’est fait adopter et que dans la tête des gens, c’est assez clair qu’il s’agit de la suite du tour et qu’on prolonge l’aventure qu’il y a eue pendant trois semaines. Et les championnes nous offrent une course incroyable. Il n’y a pas de raison pour lesquelles les gens ne suivraient pas. On ne se pose même plus la question de savoir si ça va prendre. On a vu énormément de sourires sur le bord des routes. Moi, ça me rend très fière et même émue parfois ».