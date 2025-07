Marion Rousse : L’appel surprise qui a changé sa vie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'elle possède différentes casquettes, Marion Rousse est actuellement focalisée sur celle de directrice du Tour de France Femmes dont l'édition 2025 a été lancée samedi de Vennes. Un rôle qu'elle ne pensait pas endosser, mais elle raconte que lorsqu'elle a été appelée pour ce poste, elle savait que cette mission changerait sa carrière.

Championne de France de cyclisme sur route en 2012 et consultante sur France Télévisions depuis 2017, Marion Rousse a connu un nouveau changement drastique dans sa carrière en 2021. C'est à ce moment-là que la compagne de Julian Alaphilippe a effectivement été appelée pour devenir directrice du Tour de France Femmes. La mission était alors à la fois claire et ambitieuse, à savoir mettre en lumière le cyclisme féminin en lui offrant un coup de projecteur grâce à la plus grande course du monde. Et Marion Rousse raconte d'ailleurs le moment où elle a reçu cet appel.

«Quand on m’a appelée...» « Quand on m’a appelée pour être la directrice de ce renouveau du Tour de France Femmes, il fallait vraiment qu’on pérennise la course. On savait que l’avenir du cyclisme féminin dépendait d’une course. Il nous fallait une course de référence. La plus belle course au monde qui soit, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c’est le Tour de France », confie-t-elle dans une interview accordée à AuFéminin.com, avant de se réjouir de l'évolution du cyclisme féminin grâce au Tour de France.