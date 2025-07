Mercato - Real Madrid : Une superstar a signé à la dernière minute !

A la fin de la saison 2023-2024, Toni Kroos a raccroché les crampons. Comme elle l'a avoué elle-même, la vedette allemande avait initialement prévu de prendre sa retraite sportive un an plus tôt. D'après Toni Kroos, la direction du Real Madrid lui a mis la pression pour qu'il rempile une dernière fois.

«Le Real Madrid a beaucoup insisté»

« Ma retraite sportive ? J'y ai réfléchi plusieurs mois. Je ne me suis pas levé un matin en me disant : "Il faut que tu prennes ta retraite !" Non, j'y ai beaucoup, beaucoup réfléchi. J'avais déjà envisagé de prendre ma retraite l'année précédente, mais j'ai finalement décidé de renouveler mon contrat pour une année supplémentaire, car le Real Madrid a beaucoup insisté. Mais cela n'a pas changé mon idée, qui a toujours été de prendre ma retraite au top. Je pense qu'il est difficile de faire mieux que ce que j'ai fait lors de ma dernière saison : je suis parti après avoir remporté la Liga et la Ligue des champions. Adios », a confié Toni Kroos.