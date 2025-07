Marion Rousse : La très grosse surprise qui lui donne «des frissons» !

Bien que focalisée sur l'actuelle édition du Tour de France Femmes qui s'est élancé samedi de Vannes, Marion Rousse travaille déjà en coulisses sur le tracé de l'année prochaine. Et alors que la dernière étape chez les Hommes a fait sensation avec pour la première fois dans l'histoire de la Grande Boucle un triple passage par la butte Montmartre, Marion Rousse ne cache pas que cela lui donne des frisons.

«Ça m’a donné envie parce que c’était fabuleux»

Cependant, Marion Rousse est ravie de la présence en nombre du public sur le bord des routes du Tour de France Femmes qui s'est élancée de Vannes samedi dernier. « Le public n’a jamais été aussi nombreux pour du cyclisme féminin ? Clairement. C’est impressionnant ce qu’on a vécu. Les gens ont vraiment joué le jeu. C’était la folie. On n’avait pas l’impression qu’il y ait une différence entre les hommes et les femmes. Le public breton nous a montré la plus belle facette de la Bretagne. Je crois qu’on s’est fait adopter et que dans la tête des gens, c’est assez clair qu’il s’agit de la suite du tour et qu’on prolonge l’aventure qu’il y a eue pendant trois semaines. Et les championnes nous offrent une course incroyable. Il n’y a pas de raison pour lesquelles les gens ne suivraient pas. On ne se pose même plus la question de savoir si ça va prendre. On a vu énormément de sourires sur le bord des routes. Moi, ça me rend très fière et même émue parfois », se réjouissait-elle auprès de Ouest-France.