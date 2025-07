Cyclisme : Pogacar ? Nouvelle preuve que Vingegaard a raté le coche !

Alexandre Higounet

Depuis les dernières heures du Tour de France et les ascensions de la butte Montmartre, les preuves s'accumulent que Tadej Pogacar pourrait bien en être sorti bien plus fatigué qu'on ne l'imaginait. Et qu'il était sans doute beaucoup plus vulnérable que Jonas Vingegaard le pensait en troisième semaine. Un nouvel élément tombé ces dernières heures le confirme.

Le verdict livré par la dernière ascension de la rue Lepic lors de la dernière étape du Tour de France, Van Aert sortant de sa roue le maillot jaune Tadej Pogacar pour aller gagner en solitaire sur les Champs-Elysées, pourrait apparaître bien moins anecdotique qu'il n'y parait. Car il vient confirmer que Tadej Pogacar pourrait bien avoir terminé le Tour de France dans un état de fatigue bien plus important qu'on ne l'imaginait.

Pogacar bien plus fatigué qu'on ne l'imaginait ? Outre sa défaite face à Van Aert dans la butte Montmartre, alors qu'il se donnait à fond pour la victoire d'étape, les mots du champion slovène après l'arrivée ont diffusé le sentiment d'une véritable fatigue, au-delà de ce qu'il a exprimé officiellement : « Je termine avec une très bonne forme, mais mon corps a pris beaucoup de coups. Il a besoin de récupérer, car cela a été l’un des Tours les plus durs à courir pour tout le peloton. J’ai eu beaucoup de questions sur ma forme. J’ai répondu honnêtement que oui, j’étais fatigué. Peut-être qu’il y a eu un jour où je me suis senti un peu moins bien, ce qui est humain. Vous ne pouvez pas tous les jours être bien. Pour être honnête, l’étape de La Plagne a été très difficile. J’étais épuisé après la course et les gens ne m’ont pas vu aussi heureux que d’habitude. Oui, je suis fatigué. Si je ne l’étais pas après 21 jours de course, il y aurait quelque chose qui cloche ».