Cyclisme : Le cadeau de Van Aert à Vingegaard...

A l'occasion de la dernière étape du Tour de France disputé à Montmartre, un élément anecdotique au niveau du classement général pourrait bien tout changer pour Jonas Vingegaard et la Visma-Lease A Bike dans la lutte qu'ils mènent face à Pogacar pour le maillot jaune. Explication.

Dimanche, à l'occasion d'une dernière étape extraordinaire disputée dans la butte de Montmartre devant un public incroyable, Wout Van Aert est allé décrocher une victoire d'étape exceptionnelle, arrivant seul sur les Champs-Elysées. Dans la dernière ascension de la rue Lepic, alors qu'ils n'étaient plus que trois et que l'on pensait que Pogacar, qui s'était porté en tête, allait le décrocher au train lui et Mohoric, Van Aert s'est soudainement décalé sur la droite de la route et a augmenté sa cadence de pédalage pour décrocher le Slovène et s'envoler vers la victoire.

Si Van Aert a sorti Pogacar de sa roue dans Montmartre... Un événement anecdotique au regard du classement général, déjà acquis au Slovène. Mais dans la lutte que la Visma-Lease A Bike et son leader Jonas Vingegaard mènent pour le maillot jaune, ce fait de course revêt une importance vitale : il apporte la preuve à l'état major de la formation hollandaise, comme à ses coureurs, à commencer par Van Aert et Vingegaard, que Pogacar est bel et bien battable. Et au passage qu'ils étaient peut-être beaucoup plus proches qu'il ne le pensaient de renverser la table en troisième semaine, que leur travail de sape pouvait avoir fatigué le Slovène au-delà de ce qu'ils avaient imaginé...